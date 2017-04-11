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Дуке-Мариньо: кажется, я впервые так плохо себя чувствовала в Боготе

11 апреля 2017, вторник. 10:38. Теннис
Колумбийка Мариана Дуке-Мариньо поделилась эмоциями после поражения от сербки Александры Крунич на старте турнира в Боготе со счётом 2:6, 4:6.

«Думаю, все видели, как сильно я расстроилась. Кажется, я впервые так плохо себя чувствовала в Боготе. Наверное, так просто бывает в спорте. Нельзя каждый день играть невероятно. В Боготе мне хотелось выступить лучше. Я разочарована, что проиграла здесь уже в первом круге.

Я немного боялась подавать мощно, чтобы не получить ещё одну травму, так что это скорее психологический момент. Но больше сказалось то, что все ожидали от меня успешного выступления. Я не смогла сыграть так хорошо, как умею. Я не чувствовала себя комфортно на корте», — цитирует Дуке-Мариньо официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Александра Крунич
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