Маррей: если не смогу сыграть в Монте-Карло, нужно будет запастись терпением

Британец Энди Маррей, проигравший в благотворительном выставочном поединке швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 3:6, 6:7 (5:7), рассказал о своих планах по возвращению в тур. Для первой ракетки мира это был первый матч за месяц. Энди восстанавливается после травмы локтя.
«Я надеюсь сыграть в Монте-Карло, если прогресс в моём восстановлении после травмы локтя продолжится. Если не получится, то просто нужно будет запастись терпением. Тогда я постараюсь вернуться неделей позже. Я постепенно приближаюсь к полному восстановлению, но делаю это медленно», — цитирует Маррея BBC.