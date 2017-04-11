Президент ITF: многие молодые теннисистки извлекли урок из опыта Шараповой

Президент Международной федерации теннисапрокомментировал решение организаторов турниров в Штутгарте, Риме и Мадриде предоставить «уайлд кард» пятикратной победительнице соревнований серии «Большого шлема» россиянке, дисквалификация которой за допинг истекает 26 апреля.«Наша задача — защищать чистых спортсменов. Это и было сделано в случае с Шараповой. Она была дисквалифицирована, но уже практически отбыла наказание. Думаю, много юных и молодых теннисисток извлекли урок из опыта Марии.С точки зрения правил, Шарапова отбыла дисквалификацию и может вернуться на корт. ITF не может решать, стоит ли ей давать „уайлд кард“. Это решение полностью в компетенции организаторов соревнований», — приводит слова Хэггерти Tennis World.