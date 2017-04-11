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Президент ITF: многие молодые теннисистки извлекли урок из опыта Шараповой

11 апреля 2017, вторник. 18:11. Теннис
Президент Международной федерации тенниса Дэвид Хэггерти прокомментировал решение организаторов турниров в Штутгарте, Риме и Мадриде предоставить «уайлд кард» пятикратной победительнице соревнований серии «Большого шлема» россиянке Марии Шараповой, дисквалификация которой за допинг истекает 26 апреля.

«Наша задача — защищать чистых спортсменов. Это и было сделано в случае с Шараповой. Она была дисквалифицирована, но уже практически отбыла наказание. Думаю, много юных и молодых теннисисток извлекли урок из опыта Марии.

С точки зрения правил, Шарапова отбыла дисквалификацию и может вернуться на корт. ITF не может решать, стоит ли ей давать „уайлд кард“. Это решение полностью в компетенции организаторов соревнований», — приводит слова Хэггерти Tennis World.
Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
Теги
Допинг Шарапова Мария Шарапова
Новости. Теннис
11 апреля 2017, вторник
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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