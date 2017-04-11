Дж. Маррей: все топ-теннисисты играют в Кубке Дэвиса на индивидуальной основе

Британец Джейми Маррей рассказал, что пока не знает, сыграет ли его брат, первая ракетка мира Энди Маррей, в Кубке Дэвиса—2018.
«Очевидно, что для нашей команды очень важно, будет ли играть Энди. Надеюсь, он сможет нам помочь. Всё будет зависеть от графика его выступлений. Он, как и все топ-игроки, имеет очень насыщенный календарь, поэтому всегда выступают в Кубке Дэвиса только на индивидуальной основе.
С другой стороны, если Энди поможет нам остаться в Мировой группе, но затем не сыграет, то нам будет тяжело в матчах с лучшими сборными мира», — сказал Маррей.