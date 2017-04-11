Смит: формат Кубка Дэвиса недружелюбен ни к зрителями, ни к игрокам

Капитан сборной Великобритании в Кубке Дэвиса Леон Смит прокомментировал решение о замене пятисетового формата матчей турнира на трёхсетовый с 2018 года.
«Трудно попросить ребёнка прийти и посмотреть два пятисетовых матчах кряду, сидя на одном месте. Это просто очень долго. Такой формат недружелюбен и по отношению к зрителям, и по отношению к игрокам.
У всех игроков сейчас напряжённое расписание, а соглашаясь на участие в Кубке Дэвиса, они понимают, что потенциально могут сыграть пять сетов в пятницу, затем в паре, а в воскресенье ещё пять сетов. Это очень много. Игроки это понимают и исходя из этого принимают решения», — приводит слова Смита BBC.