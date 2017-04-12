Димитров: первый матч на грунте всегда получается очень трудным

Болгарин Григор Димитров, которому во втором круге турнира в Марракеше предстоит встретиться с испанцем Томми Робредо, поделился ожиданиями от соревнований.
«Я провёл в Марракеше уже несколько дней и получил возможность увидеть одногорбых верблюдов и прогуляться по городу. Я рад возвращению к соревнованиям и с нетерпением жду своего первого матча. Мне предстоит сыграть с очень сильным соперником, к тому же первый матч на грунте всегда получается очень трудным», — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.