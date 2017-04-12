Гарсия включена в состав сборной Франции на матч Кубка Федерации без её согласия

Капитан сборной Франции в Кубке Федерации Янник Ноа включил 25-ю ракетку мира Каролин Гарсию в состав команды для участия в полуфинале турнира со сборной Испании, несмотря на её проблемы со здоровьем. Это решение Ноа принял совместно с президентом Федерации тенниса Франции Бернаром Гьюдичелли.
Напомним, что Гарсия в понедельник, 10 апреля, объявила, что намерена взять перерыв в выступлениях до турнира в Мадриде из-за воспаления седалищного нерва. Кроме того, в начале сезона Каролин заявила, что не собирается участвовать в матчах Кубка Федерации в 2017 году, так как хочет сосредоточиться на индивидуальной карьере.
Если Гарсия не выступит в матче с Испанией, то ей грозят санкции, вплоть до дисквалификации.