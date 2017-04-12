Виттёфт: ключевыми в матче с Бенчич были геймы на моей подаче

Немка Карина Виттёфт прокомментировала свою победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в первом круге турнира в Биле со счётом 6:1, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с чешкой Барборой Стрыцовой.
«Думаю, сегодня ключевыми были геймы на моей подаче. На протяжении всей встречи мне удавалось удерживать свою подачу. Это помогло мне сосредоточиться на приёме и оказывать давление с первого же удара. Такая тактика сработала.
Мне нужно комфортно чувствовать себя в матче с любой соперницей, потому что стиль игры у каждой свой. Играть с Белиндой непросто, потому что она оказывает большое давление. Я рада, что смогла справиться сегодня.
Я ожидаю интересный матч со Стрыцовой. Она лидер посева и входила в топ-20. Мы встречались пять лет назад. Терять мне будет нечего», — цитирует Виттёфт официальный сайт тура.