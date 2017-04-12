Ахуда: Гранольерс — прекрасный теннисист, эта победа очень много значит для меня

946-я ракетка мира марокканец Амин Ахуда поделился эмоциями после победы над испанцем Марселем Гранольерсом в первом круге турнира в Марракеше со счётом 6:4, 6:4.
«Я провёл очень хороший матч. Я получил заряд уверенности после выступления в Кубке Дэвиса. Гранольерс — прекрасный теннисист, и эта победа очень много значит для меня. Моя мечта сбылась. Сейчас я хочу продолжать демонстрировать отличный теннис. Это замечательная победа, но теперь нужно двигаться дальше. Мне очень нравится выступать перед своими болельщиками в Марокко», — цитирует Ахуду официальный сайт тура.