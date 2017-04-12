Габашвили: если организаторы хотят дать Шараповой «уайлд-кард», то почему нет?

Россиянин Теймураз Габашвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Рывлину оценил ситуацию с предоставлением «уайлд кард» россиянке Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Бывшая первая ракетка мира получила приглашения на турниры в Штутгарте, Риме и Мадриде, что вызвало недовольство ряда игроков.

«Мария Шарапова свою дисквалификацию уже отбыла. Я не понимаю, зачем нужно накладывать дополнительные санкции. Давайте представим: если бы она получила травму и не играла год, ей бы потом давали «уайлд-кард»? Давали бы. Мария отбыла свою дисквалификацию, теперь она имеет такие же права. Она могла пропустить год из-за беременности или из-за травмы. Мария долго не играла, упала в рейтинге, и мы говорим о бывшей первой ракетке мира, о теннисистке, которая выиграла столько турниров «Большого шлема». Если организаторы хотят ей дать «уайлд-кард», то почему бы и нет?» — сказал Габашвили.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».