Глава федерации тенниса Италии: Федерер не приедет в Рим? Я болею за Надаля

Глава федерации тенниса Италиипрокомментировал решение швейцарцане участвовать в турнире серии «Мастерс-1000» в Риме.«Расстроился ли я, что Федерер не сыграет в Риме? Я всегда был поклонником Рафаэля Надаля. К тому же Роджер никогда не побеждал в столице Италии, так что не думаю, что у него хорошие воспоминания о нашем турнире. Особенно если учитывать, что он как минимум дважды был очень близок к победе.В своё время на Уимблдоне была забастовка игроков, но турнир это пережил. Так и наши соревнования — способны справиться с отсутствием топ-игроков. Уверен, что в этом году наш „Мастерс“ побьёт все рекорды по количеству проданных билетов и кассовым сборам», — приводит слова Бинаги итальянский журналист Микеле Галоппини в своём «твиттере»