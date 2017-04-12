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Глава федерации тенниса Италии: Федерер не приедет в Рим? Я болею за Надаля

12 апреля 2017, среда. 17:40. Теннис
Глава федерации тенниса Италии Анджело Бинаги прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера не участвовать в турнире серии «Мастерс-1000» в Риме.

«Расстроился ли я, что Федерер не сыграет в Риме? Я всегда был поклонником Рафаэля Надаля. К тому же Роджер никогда не побеждал в столице Италии, так что не думаю, что у него хорошие воспоминания о нашем турнире. Особенно если учитывать, что он как минимум дважды был очень близок к победе.

В своё время на Уимблдоне была забастовка игроков, но турнир это пережил. Так и наши соревнования — способны справиться с отсутствием топ-игроков. Уверен, что в этом году наш „Мастерс“ побьёт все рекорды по количеству проданных билетов и кассовым сборам», — приводит слова Бинаги итальянский журналист Микеле Галоппини в своём «твиттере»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
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