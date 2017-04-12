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Пэр сломил сопротивление Берлока на старте турнира в Марракеше
12 апреля 2017, среда. 17:59.
Теннис
Француз
Бенуа Пэр
(6) в первом круге турнира в
Марракеше
одержал волевую победу над аргентинцем
Карлосом Берлоком
со счётом 6:7 (0:7), 6:3, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 21 минуту.
Следующим соперником Пэра станет
Раду Албот
из Молдавии.
Источник:
«Чемпионат»
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Бенуа Пэр
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