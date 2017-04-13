Курье: сейчас Кубок Дэвиса похож на дерево, падающее в глухом лесу

Капитан сборной США в Кубке Дэвиса Джим Курье выразил мнение, что формат соревнований нуждается в изменениях.
«Кубок Дэвиса сейчас похож на дерево, падающее в глухом лесу. Его никто не видит и не слышит. Сейчас не 1915 год, необходимо учитывать правила и потребности современного рынка. Американцы следят за матчами сборной США, только когда мы играем дома.
Я считаю, что турнир надо проводить в течение двух недель. Я не люблю футбол, но всегда смотрю за сборными США на мужском и женском чемпионатах мира», — приводит слова Курье АР.