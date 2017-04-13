Эскобедо вышел во второй круг турнира в Хьюстоне, обыграв Сандгрена

Американский теннисист Эрнесто Эскобедо (WC) в первом круге турнира в Хьюстоне обыграл своего соотечественника Тенниса Сандгрена (Q) в двухсетовом поединке со счётом 6:3, 6:3.Матч продолжался 1 час 17 минут. Эскобедо выполнил 5 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Его соперник 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.Во втором круге Эрнесто Эскобедо сыграет с бразильцем Тьяго Монтейро, который выбил американского спортсмена Дональда Янга (7).