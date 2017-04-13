Эррани: я провела в Боготе уже два хороших матча, это здорово

Итальянка Сара Эррани поделилась впечатлениями после победы над американкой Сачией Викери во втором круге турнира в Боготе со счётом 6:2, 6:3.
«Думаю, это был прекрасный матч. Я провела его на высоком уровне. Играть с Викери было непросто. Важно было находить свой ритм в таких условиях, потому что полёт мяча был непредсказуем. Я очень рада, что продолжаю борьбу на турнире.
Я провела здесь уже два хороших матча, это здорово. Даже несмотря на сложные условия и высоту над уровнем моря, я сумела одержать две победы. Я готова к следующему матчу», — цитирует Эррани официальный сайт тура.