Кербер побывала на матче Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал»

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер накануне побывала на первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов в Мюнхене, в котором местная «Бавария» принимала мадридский «Реал». Известная поклонница футбола опубликовала соответствующее фото в своём «инстаграме», подписав его: «Изучаю своих новых партнёров по команде».
«Бавария» потерпела поражение со счётом 1:2.
Ранее Кербер опубликовала видео, на котором показывала свои футбольные навыки. Анжелика подписала его так: «Привет, «Бавария» (Мюнхен)! Я возвращаюсь в Германию в апреле. Где я могу записаться на тестовую тренировку?»