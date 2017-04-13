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Кербер побывала на матче Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал»

13 апреля 2017, четверг. 10:41. Теннис
Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер накануне побывала на первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов в Мюнхене, в котором местная «Бавария» принимала мадридский «Реал». Известная поклонница футбола опубликовала соответствующее фото в своём «инстаграме», подписав его: «Изучаю своих новых партнёров по команде».

«Бавария» потерпела поражение со счётом 1:2.

Ранее Кербер опубликовала видео, на котором показывала свои футбольные навыки. Анжелика подписала его так: «Привет, «Бавария» (Мюнхен)! Я возвращаюсь в Германию в апреле. Где я могу записаться на тестовую тренировку?»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Анжелика Кербер Лига чемпионов — Футбол Фото
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