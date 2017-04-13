Бачински: воспоминания об ОИ-2016 останутся у нас с Хингис навсегда

Швейцарка Тимя Бачински, выступающая на турнире в Биле в паре со своей соотечественницей Мартиной Хингис, поделилась впечатлениями после победы в первом круге над дуэтом Диана Марцинкевич (Латвия) / Карина Виттёфт (Германия) со счётом 6:2, 6:3. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро швейцарки завоевали серебро.
«Это было классно. Мы с Мартиной прошли через многое, испытали так много эмоций на Олимпиаде. Это были две невероятные недели. Эти воспоминания останутся с нами навсегда.
Здорово, что у меня вновь есть возможность сыграть с Мартиной. Это будет отличная подготовка к Кубку Федерации. Никогда не знаешь, как всё сложится. В полуфинале счёт может быть 2-2, и хотелось бы, чтобы перед этим у нас была хорошая практика, чтобы наладить связи. Именно поэтому мы решили сыграть в Биле. Я рада выступать дома перед родными болельщиками», — цитирует Бачински официальный сайт тура.