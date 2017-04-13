Надаль: если я буду играть хорошо, то получу шансы выиграть «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль оценил свои шансы на успешное выступление на турнире в Монте-Карло и Открытом чемпионате Франции.
«Когда ты возвращаешься туда, где в прошлом добивался большого успеха, всегда испытываешь положительные эмоции. Я был бы рад снова победить в Монте-Карло, и если у меня будут шансы, то постараюсь их использовать. Что касается „Ролан Гаррос“, если я буду играть хорошо, то всё возможно.
До сих пор сезон складывался для меня хорошо. Я рад, что показываю стабильную игру», — приводит слова Надаля IB3 TV