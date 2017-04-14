Ларссон сыграет со Скьявоне в полуфинале турнира в Боготе

Шведская теннисистка(3) вышла в полуфинал турнира в Боготе, обыграв в двух сетах итальянкусо счётом 7:5, 6:4.Матч продолжался 1 час 42 минуты. Ларссон 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Её соперница не выполнила ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.В полуфинале Ларссон сыграет с итальянкой Франческой Скьявоне, которая на предыдущей стадии турнира выбила голландскую спортсменку Кики Бертенс (1).