Стрыцова: в матче с Гёргес будет большая битва

Первая ракетка турнира в Биле чешка Барбора Стрыцова прокомментировала свою победу в матче второго круга над немкой Кариной Виттёфт со счётом 6:2, 7:6 (8:6) и поделилась ожиданиями от встречи с немкой Юлией Гёргес.
«Должна сказать, что я провела хороший матч. Я отлично себя чувствовала на корте. Я подавала на матч при счёте 5:4, но не смогла взять тот гейм. Однако тогда Карина продемонстрировала прекрасный теннис. Это был долгий гейм с больших количеством длинных розыгрышей. Я очень рада, что смогла победить, так как тай-брейк прошёл нестабильно. Рада, что в концовке хорошо работала моя подача.
Мне очень нравится играть на местном центральном корте. Здесь покрытие средней скорости, не слишком быстрое. На нём приятно двигаться. Мячи здесь немного тяжелее, но в целом условия отличные.
Наши матчи с Юлией всегда проходят в упорной борьбе. Противостоять ей нелегко, особенно на этом покрытии. Думаю, Гёргес нравится выступать на подобных кортах. С нетерпением жду нашей встречи. Я очень рада, что выиграла здесь уже два матча. Завтра будет большая битва. Постараюсь насладиться игрой и действовать как можно лучше.
Биль — маленький город, и старинная его часть очень красива. Я была там с моим парнем, мы немного погуляли. Церковь XV века просто великолепна. К тому же в Биле делают прекрасные часы», — цитирует Стрыцову официальный сайт тура.