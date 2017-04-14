Скьявоне: с начала и до конца матча с Бертенс я ощущала боль

Итальянка Франческа Скьявоне прокомментировала свою победу над голландкой Кики Бертенс в четвертьфинале турнира в Боготе со счётом 6:1, 6:4.
«Я очень рада, так как это означает, что моя работа приносит результат. Прошедшие несколько лет были очень непростыми для меня, с физической и психологической точки зрения. Так что добиться такого результата, выхода в полуфинал — это прекрасно. Это отличный первый шаг. Он позволит почувствовать себя увереннее.
Победа далась мне нелегко, так как с начала и до конца матча я ощущала боль. Рада, что всё же смогла показать свою игру. Это был немного странный матч, но я сумела победить», — цитирует Скьявоне официальный сайт тура.