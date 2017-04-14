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Стрыцова приняла участие в кулинарном мастер-классе в Биле
14 апреля 2017, пятница. 12:24.
Теннис
Первая ракетка турнира в
Биле
чешка
Барбора Стрыцова
после победы в матче второго круга над немкой
Кариной Виттёфт
со счётом 6:2, 7:6 (8:6), приняла участие в мастер-классе шеф-повара
Штефана Беера
, сообщает официальный сайт тура.
Совместными усилиями они приготовили ряд блюд.
Источник:
WTA
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Теги
Барбора Стрыцова
Новости. Теннис
14 апреля 2017, пятница
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
Россиянка так и не сможет выйти на свой прежний уровень
Марии понадобится несколько турниров, чтобы набрать былую форму
Шараповой хватит одного-двух турниров, чтобы разыграться
Экс-первая ракетка мира сразу будет играть так, как будто не уходила
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