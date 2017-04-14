Шарапова: почему никто из ITF не обратился ко мне до скандала с мельдонием?

Россиянка Мария Шарапова, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме мельдония, упрекнула Международную теннисную федерации в том, что та вовремя не предупредила её о запрещённом статусе этого препарата.
«Почему никто не обратился ко мне в личной беседе, как официальное лицо к спортсменке, чтобы позаботиться о конфиденциальности проблемы, о которой позже стали говорить?
Но, к сожалению, вина всё равно на мне. На протяжении семи лет я получала разрешения на всё, что принимала, и стала слишком беспечной», — цитирует Шарапову The Times.