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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шарапова: почему никто из ITF не обратился ко мне до скандала с мельдонием?

14 апреля 2017, пятница. 13:40. Теннис
Россиянка Мария Шарапова, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме мельдония, упрекнула Международную теннисную федерации в том, что та вовремя не предупредила её о запрещённом статусе этого препарата.

«Почему никто не обратился ко мне в личной беседе, как официальное лицо к спортсменке, чтобы позаботиться о конфиденциальности проблемы, о которой позже стали говорить?

Но, к сожалению, вина всё равно на мне. На протяжении семи лет я получала разрешения на всё, что принимала, и стала слишком беспечной», — цитирует Шарапову The Times.
Источник: The Times Сообщить об ошибке
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Допинг Шарапова Мария Шарапова
Новости. Теннис
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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