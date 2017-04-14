Доскараев: Арашов утверждает, что принимал лекарства от простуды

Президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал информацию о том, что Арсен Арашов дисквалифицирован на два года за употребление мельдония.
«Федерация тенниса Казахстана с сентября 2016 года обладает информацией о том, что на турнире в Испании в крови Арсана Арашова обнаружили мельдоний. Нам известно, что 17-летний теннисист нанимал адвоката и подавал апелляцию. По его словам, он принимал лекарства от простуды, прописанные врачом. Отметим, что Арсан Арашов более двух лет находится в Испании и не контактирует с федерацией.
Данный инцидент должен послужить примером для других спортсменов и тренерского штаба — необходимо тщательно проверять состав препаратов, даже от простуды. Федерацией тенниса Казахстана постоянно ведётся активная разъяснительная работа по предотвращению таких ситуаций в рамках антидопинговой программы. Теннисисты осведомлены, что любые препараты необходимо принимать, проконсультировавшись со спортивным врачом», — приводит слова Доскараева «Казинформ».