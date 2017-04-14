Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Биле на отказе Гёргес

Первая сеяная чешка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Биле. Её соперница по четвертьфинальному матчу немка Юлия Гёргес (7) отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 4:6, 6:3, 1:0 в пользу Стрыцовой. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. Стрыцова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Гёргес 7 йсов, 4 двойные ошибки и два брейка.
За выход в финал Стрыцова сыграет с соотечественницей Маркетой Вондроушовой (Q).