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Павлюченкова: хотим снова попасть в Мировую группу и опять быть в финале КФ

15 апреля 2017, суббота. 00:15. Теннис
Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии, который пройдёт в МСА «Лужники» 22-23 апреля.

«Меня очень часто спрашивают, и, в частности, мы общались с Кербер. Она спросила: „Так вы будете с Бельгией играть в полуфинале?“ Я привыкла — мы всегда в апреле играем полуфинал. А это только матч за выход в Мировую группу Кубка Федерации. Это непривычно, всё в первый раз. Мы хотим снова попасть туда и опять быть в финале. У меня настрой позитивный, и я думаю, что мы однозначно можем победить. Будем стараться. Слово „должны“ не люблю», — сказала Павлюченкова в эфире «Матч ТВ».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова
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