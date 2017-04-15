Павлюченкова: хотим снова попасть в Мировую группу и опять быть в финале КФ

Россиянкаподелилась ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии, который пройдёт в МСА «Лужники» 22-23 апреля.«Меня очень часто спрашивают, и, в частности, мы общались с Кербер. Она спросила: „Так вы будете с Бельгией играть в полуфинале?“ Я привыкла — мы всегда в апреле играем полуфинал. А это только матч за выход в Мировую группу Кубка Федерации. Это непривычно, всё в первый раз. Мы хотим снова попасть туда и опять быть в финале. У меня настрой позитивный, и я думаю, что мы однозначно можем победить. Будем стараться. Слово „должны“ не люблю», — сказала Павлюченкова в эфире «Матч ТВ».