Стрыцова: в полуфинале меня ждёт ещё одна молодая чешка!

Чешка Барбора Стрыцова оценила свою игру в четвертьфинале турнира в Биле, в котором она победила немку Юлию Гёргес со счётом 4:6, 6:3, 1:0.
«Играть с Юлией всегда непросто, потому что мы отлично знаем друг друга и часто вместе играли в парном разряде. Наши матчи зачастую получаются напряжёнными и равными, мы обе хотим победить. Я рада победе, но не рада тому, как она произошла. Всегда тяжело смотреть, как кому-то приходится досрочно завершать матч из-за травмы.
В полуфинале меня ждёт Маркета Вондрушова, ещё одна молодая чешка! Я уже видела её игру здесь, и она играет очень хорошо. Она начала турнир с квалификации, так что провела здесь много матчей. Уверена, что Маркета хочет победить и показать свой лучший теннис, так что мне надо выбрать правильный план на игру и быть готовой ко всему», — приводит слова Стрыцовой официальный сайт WТА.