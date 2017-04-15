Надаль: я играю на очень высоком уровне и готов завоёвывать титулы

Девятикратный победитель турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло испанец Рафаэль Надаль оценил свою форму.
«Думаю, я близок к тому уровню, на котором должен быть. Я показываю теннис очень высокого уровня и готов выигрывать титулы. Я играю достаточно хорошо для того, чтобы бороться за всё. Я начинаю турнир в Монте-Карло с хорошими надеждами. Я очень рад возвращению на грунт.
Я очень доволен своими выступлениями в первой части сезона на харде. Я выиграл много матчей и набрал много очков. У меня отличное положение в чемпионской гонке. Это позволит мне спокойно играть на паре следующих турниров», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.