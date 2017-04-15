Арруабаррена: я смогла победить Соррибес-Тормо за счёт опыта

Испанка Лара Арруабаррена, переигравшая в полуфинале турнира в Боготе свою соотечественницу Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:2, 4:6, 6:4, прокомментировала выход в финал соревнований.
«Я очень рада вновь выйти в финал этого турнира. Мы с Сарой отлично знаем друг друга и даже жили в одном номере в Индиан-Уэллсе, Майами и Боготе. Мы действительно хорошие подруги, что делало этот матч ещё сложнее в психологическом плане. Перед матчем мы поговорили и сказали друг другу: „Слушай, это просто очередной матч. На корте мы будем врагами, но как только всё закончится, мы оставим это позади“.
Я начала матч немного нервно, но это нормально для полуфинала. В целом я сыграла очень хорошо. Я смогла навязать сопернице свой ритм, но Сара отличный боец и почти не упускает свои шансы. Когда я проигрывала 0:4, призвала себя вспомнить, что делала в первом сете. Надо было играть агрессивнее и чаще выходить к сетке. Думаю, в конце мне помог опыт, ведь я уже играла в финалах турниров WТА, а Сара боролась за первый выход в финал», — приводит слова Арруабаррены официальный сайт WТА.