Джокович, Гоффен и Димитров сыграли в благотворительном матче в Монте-Карло

Организаторы турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло провели благотворительный матч между звёздами предстоящих соревнований. Деньги пошли в фонд, который с 1963 года помогает детям.
Участники матча были разделены на две команды. Новак Джокович, Марин Чилич, Томаш Бердых и Григор Димитров вошли в команду Горана Иванишевича. Их соперником была команда против Йонаса Бьоркмана, которая состояла из Доминика Тима, Давида Гоффена и братьев Александра и Миши Зверевых.
«Это было интересно. Здорово стать частью этого события, участвовать в достойном деле помощи многим обездоленным детям во всём мире», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.