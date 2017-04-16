Скьявоне: не думаю о завершении карьеры, потому что получаю удовольствие от игры

Итальянка Франческа Скьявоне поделилась впечатлениями от победы на турнире в Боготе, в финале которого она переиграла испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:4, 7:5.
«Я очень рада этой победе. Это очень эмоциональный момент для меня. Матч был катастрофой, но главное, что я смогла победить. Лара значительно прибавила. Думаю, она защемила мышцу и не могла двигаться. Благодарю бога, что выиграла три последних гейма.
Я часто добивалась успеха на грунте. После победы здесь вспомнила о триумфе на „Ролан Гаррос“. Я чувствую радость, что могу вновь играть в хороший теннис и побеждать. Я не думаю о завершении карьеры, потому что по-прежнему получаю удовольствие от тенниса», — приводит слова 36-летней Скьявоне официальный сайт WТА.