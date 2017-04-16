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175 лет назад 2016
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Контавейт: в матче с Саснович делала то, что и всегда: боролась и не сдавалась

16 апреля 2017, воскресенье. 10:04. Теннис
Эстонка Анетт Контавейт, переигравшая в полуфинале турнира в Биле белоруску Александру Саснович со счётом 6:4, 4:6, 7:5, поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в финал соревнований WТА.

«Я показала очень хороший теннис и счастлива быть в первом своём финале. В третьем сете я дважды уступала с брейком, но оставалась в игре и смогла переломить ход партии, даже несмотря на отличную игру соперницы. Я просто делала то, что и всегда: боролась и не сдавалась. Я справилась с этим испытанием в психологическом плане.

Что касается финала, то Вондрушова одержала здесь несколько хороших побед, так что похоже, что она здорово готова», — приводит слова Контавейт официальный сайт WТА.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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