Контавейт: в матче с Саснович делала то, что и всегда: боролась и не сдавалась

Эстонка Анетт Контавейт, переигравшая в полуфинале турнира в Биле белоруску Александру Саснович со счётом 6:4, 4:6, 7:5, поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в финал соревнований WТА.
«Я показала очень хороший теннис и счастлива быть в первом своём финале. В третьем сете я дважды уступала с брейком, но оставалась в игре и смогла переломить ход партии, даже несмотря на отличную игру соперницы. Я просто делала то, что и всегда: боролась и не сдавалась. Я справилась с этим испытанием в психологическом плане.
Что касается финала, то Вондрушова одержала здесь несколько хороших побед, так что похоже, что она здорово готова», — приводит слова Контавейт официальный сайт WТА.