Вондрушова: в матче с Контавейт постараюсь не думать, что играю в финале

Чешка Маркета Вондрушова прокомментировала победу над своей соотечественницей Барборой Стрыцовой со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в полуфинале турнира в Биле.
«Это потрясающе! Я не ожидала от себя такого, но играла очень хорошо, сражалась за каждое очко и смогла сделать это! Я не знала, что могу играть так хорошо. Мы с Барборой прекрасно знаем друг друга, так что мне было тяжело. Уже накопилась усталость, но мне удалось сохранить концентрацию. Я старалась атаковать при любой удобной возможности и не затягивать розыгрыши, потому что была уставшей. Здорово, что всё сложилось хорошо.
В финале постараюсь вновь сыграть здорово. Буду пытаться абстрагироваться и не думать, что это финал. Мой тренер смотрел полуфинал с участием Контавейт, так что наверняка что-то мне подскажет», — приводит слова Вондрушовой официальный сайт WТА.