Кольшрайбер: надеюсь, устроим с Чоричем отличный финал в Марракеше

Немец Филипп Кольшрайбер после победы над французом Бенуа Пэром со счётом 6:2, 6:2 в полуфинале турнира в Марракеше прокомментировал ход встречи и поделился ожиданиями от финала с хорватом Борной Чоричем.
«Играть с Бенуа всегда трудно, он очень сложный и опасный соперник. Я здорово начал матч и провёл очень хороший поединок. Мне удалось сохранить спокойствие в течение всего матча и сыграть на высоком уровне.
Борна играл здесь в финале в прошлом году, так что ему действительно нравятся условия игры в Марракеше. Я впервые дошёл до финала здесь, но мне тоже комфортно выступать в Марокко. Поэтому я надеюсь, что в финале мы оба покажем лучший теннис, и это будет отличный финал», — цитирует Кольшрайбера официальный сайт АТР.