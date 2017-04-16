Лэйвер: сейчас Федерер показывает лучший теннис в карьере

Двукратный обладатель «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер оценил игру швейцарца Роджера Федерера.
«Моё шестое чувство подсказывает мне, что Роджер будет играть на „Ролан Гаррос“. Это палка о двух концах. Если будет дождливо, то это может привести к травмам. В любом случае выступление в Париже может снизить шансы Федерера на Уимблдоне. Чтобы выиграть турнир „Большого шлема“, нужно быть отлично готовым и в течение полугода избегать травм и заболеваний, даже простуды. Но прямо сейчас Роджер в отличной форме.
Я бы сказал, что сейчас он показывает лучший теннис в карьере. Просто фантастика, как он изменил свой бэкхенд. Это помогло ему получить преимущество в матчах с Надалем», — приводит слова Лэйвера The San Deigo Tribune.