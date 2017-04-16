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Джонсон: здорово получить шанс — выиграть турнир на родной земле

16 апреля 2017, воскресенье. 14:06. Теннис
Американец Стив Джонсон поделился эмоциями от выхода в финал турнира в Хьюстоне, где его соперником станет бразилец Томас Беллуччи.

«Каждый раз, когда ты получаешь право сыграть в воскресенье, это означает, что неделя сложилась удачно. Это будет мой первый финал на территории США. Здорово получить шанс выиграть соревнования на родной земле.

Томас прекрасно играет на грунте и здорово проводит этот турнир. Думаю, предстоящий матч будет отличаться от нашей прошлой встречи, когда я выиграл в двух партиях», — приводит слова Джонсона официальный сайт АТР.
Источник: ATP Сообщить об ошибке
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Стив Джонсон
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