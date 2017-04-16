Маррей поддержал 16-летнюю землячку на юниорском турнире во Франции

Первая ракетка мира британец Энди Маррей перед приездом в Монте-Карло на турнир серии «Мастерс-1000» посетил французский город Кап-д'Ай, где на этой неделе проходят юниорские соревнования ITF второй категории. Энди поддержал свою землячку Али Коллинз, которая также родилась в Глазго, а сейчас проживает в Данблейне. В итоге Али, занимающая 147-е место в юниорском рейтинге ITF, дошла до полуфинала.
Первым соперником Маррея в Монте-Карло будет либо Жиль Мюллер из Люксембурга, либо испанец Томми Робредо.