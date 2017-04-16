Гоффен: я выбрал правильную тактику на матч с Дарси

Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал победу над своим соотечественником Стивом Дарси со счётом 6:2, 6:1 в стартовом матче на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.
«Я играл хорошо с самого начала. У нас были долгие розыгрыши, и я проводил их уверенно. Я заставил соперника много бегать. Я очень хорошо сыграл тактически, выбрал правильную тактику на этот матч. Я не отдавал свою подачу, действовал уверенно и очень доволен этим. Нам со Стивом никогда не бывает легко играть против друга. Но в последнее время я провожу подобные матчи очень хорошо. Это особенные матчи», — приводит слова Гоффена официальный сайт АТР.