Чорич: пять отыгранных матчболов — это мой самый большой камбэк в карьере

20-летний хорват Борна Чорич, завоевавший на турнире в Марракеше первый в своей карьере титул ATP, комментируя матч с немцем Филиппом Кольшрайбером, вспомнил о пяти матчболах, которые отыграл во второй партии.
«Думаю, что это мой самый большой камбэк в карьере, я никогда раньше не отыгрывал пять матчболов. Тем более в столь важном матче. Я подавал очень хорошо в решающие моменты. Это удивительное чувство. Я не знал, чего ожидать от себя, когда приехал сюда, так как был не в лучшей форме. Но я очень усердно работал последние три или четыре месяца, и теперь это принесло свои плоды", — приводит слова Чорича официальный сайт АТР.