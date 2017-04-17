Кольшрайбер: упустить победу, когда был так близок к титулу, всегда сложно

Немец Филипп Кольшрайбер прокомментировал поражение в матче с хорватом Борной Чоричем в финале турнира в Марракеше.
«Это один из тех дней, когда у тебя было много отличных возможностей. Это был большой бой с потрясающей, драматичной концовкой. Упустить победу, когда имел матчболы и был так невероятно близок к титулу, всегда очень сложно. Но это была очень хорошая неделя для меня. Я играл в очень хороший теннис на этой неделе, и я с нетерпением жду других матчей на грунтовых кортах», — приводит слова Кольшрайбера официальный сайт АТР.