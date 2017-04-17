В ITF утверждают, что не знали о приёме Шараповой мельдония до её допинг-теста

В Международной теннисной федерации (ITF) заявили, что не знали об употреблении россиянкой Марией Шараповой мельдония до её прошлогоднего положительного допинг-теста, передаёт Sky Sports. Ранее Шарапова, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года, упрекнула ITF в том, что та вовремя не предупредила её о запрещённом статусе этого препарата.
«Мельдоний был частью мониторинговой программы ВАДА до его добавления в список запрещённых препаратов в 2016 году. Тем не менее результаты всех анализов, сделанных в рамках программы, оставались анонимными до сдачи Шараповой положительного теста», — говорится в заявлении.