Касаткина опустилась на 17-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В новой версии чемпионской гонки WTA от 17 апреля россиянка Дарья Касаткина опустилась на 17-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WТА. 17 апреля
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 2151.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 2145.
3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 2075.
4 (4). Серена Уильямс (США) — 2030.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 1937.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 1655.
7 (7). Елена Веснина (Россия) — 1403.
8 (8). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 1343.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 1265.
10 (10). Анжелика Кербер (Германия) — 1207.
…
12 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147.
17 (16). Дарья Касаткина (Россия) — 811.
35 (33). Наталья Вихлянцева (Россия) — 474.
48 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 398.
50 (46). Екатерина Александрова (Россия) — 378.
62 (60). Евгения Родина (Россия) — 331.
98 (88). Анна Блинкова (Россия) — 224.