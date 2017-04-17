Нисикори стал пятой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 17 апреля японец Кей Нисикори поднялся на пятую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 52-й позиции. Его соотечественник Константин Кравчук вернулся в топ-100 и занял 99-ю строчку.
Рейтинг ATP. 17 апреля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 600.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7905.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5605.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5125.
5 (7). Кей Нисикори (Япония) – 4310.
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4165.
7 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 3735.
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3385.
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385.
10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 2905.
…
52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 877.
62 (61). Даниил Медведев (Россия) — 789.
78 (71). Андрей Кузнецов (Россия) – 680.
86 (88). Михаил Южный (Россия) – 624.
98 (99). Евгений Донской (Россия) — 570.
99 (101). Константин Кравчук (Россия) — 567.