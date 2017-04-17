Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сок поднялся на шестую позицию в чемпионской гонке ATP

17 апреля 2017, понедельник. 09:07. Теннис
В новой версии чемпионской гонки ATP от 17 апреля американец Джек Сок поднялся на шестую строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев опустился на 40-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP. 17 апреля

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 2235.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1500.
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 1365.
5 (5). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1255.
6 (7). Джек Сок (США) — 1220.
7 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1140.
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1055.
9 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 985.
10 (10). Ник Кирьос (Австралия) — 855.

40 (39). Даниил Медведев (Россия) — 345.
50 (47). Андрей Рублёв (Россия) — 311.
51 (48). Евгений Донской (Россия) — 308.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Медведев Джек Сок
Новости. Теннис
17 апреля 2017, понедельник
09:11 Медведев опустился на третью строчку в чемпионской гонке U21
09:08 Перальта и Себальос выиграли турнир в Хьюстоне в парном разряде
09:07 Сок поднялся на шестую позицию в чемпионской гонке ATP
09:03 Нисикори стал пятой ракеткой мира
09:02 Касаткина опустилась на 17-ю строчку в чемпионской гонке WTA
09:02 Родина поднялась на 77-ю строчку в рейтинге WTA
06:14 В ITF утверждают, что не знали о приёме Шараповой мельдония до её допинг-теста
00:46 Джонсон обыграл Беллуччи на турнире в Хьюстоне и завоевал второй титул в карьере
00:35 Кольшрайбер: упустить победу, когда был так близок к титулу, всегда сложно
16 апреля 2017, воскресенье
23:50 Чорич: пять отыгранных матчболов — это мой самый большой камбэк в карьере
22:33 Гоффен: я выбрал правильную тактику на матч с Дарси
21:48 Вондроушова: я играла всё лучше и лучше с каждым матчем и очень счастлива
20:44 Вавринка и Фоньини вышли во второй круг турнира в Монте-Карло в парном разряде
19:28 Чорич выиграл турнир в Марракеше, завоевав первый титул АТР в карьере
19:05 Кузнецов сыграет с Бердыхом в первом круге турнира в Монте-Карло
18:42 Симон обыграл Жазири в Монте-Карло и встретится с Джоковичем
18:09 17-летняя Вондроушова победила в Биле и завоевала первый титул WTA в карьере
17:39 Соуза обыграл Майера и вышел во 2-й круг «Мастерса» в Монте-Карло
16:54 Кузнецов одолел Южного и вышел в основную сетку турнира в Монте-Карло
16:30 Гоффен разгромил Дарси на старте турнира в Монте-Карло
15:51 Павлюченкова: «Спартак» победит «Зенит» со счётом 1:0
15:20 Ноа: Джокович — ребёнок, который хочет внимания
15:10 Се Шувэй и Никулеску победили Хингис и Бачински в финале турнира в Биле
14:57 Маррей поддержал 16-летнюю землячку на юниорском турнире во Франции
14:06 Джонсон: здорово получить шанс — выиграть турнир на родной земле
13:48 Федерер: сыграю на грунте, только если буду отлично готов и мотивирован
13:21 Лэйвер: сейчас Федерер показывает лучший теннис в карьере
12:57 Кольшрайбер: надеюсь, устроим с Чоричем отличный финал в Марракеше
12:49 Чорич: надеюсь, в финале мне удастся сделать следующий шаг
11:59 Шарапова: глупо и смешно ставить под сомнения мои достижения из-за допинга
10:58 Вондрушова: в матче с Контавейт постараюсь не думать, что играю в финале
10:34 Свитолина: Шарапова заслуживает получить несколько «уайлд-кард» в этом сезоне
10:04 Контавейт: в матче с Саснович делала то, что и всегда: боролась и не сдавалась
09:55 Скьявоне: не думаю о завершении карьеры, потому что получаю удовольствие от игры
01:55 Джонсон победил Сока и вышел в финал турнира в Хьюстоне
15 апреля 2017, суббота
23:49 Скьявоне обыграла Арруабаррену и завоевала титул на турнире в Боготе
23:17 Беллуччи обыграл Эскобедо и стал первым финалистом турнира в Хьюстоне
22:57 Джокович, Гоффен и Димитров сыграли в благотворительном матче в Монте-Карло
21:50 Хаддад-Майя и Подороска выиграли турнир в Боготе в парном разряде
20:58 Кузнецова: Серене Уильямс весело со мной, мне круто с ней
19:53 Вондроушова вышла в финал турнира в Биле, обыграв Стрыцову
19:12 Кольшрайбер обыграл Пэра и сразится за титул в Марракеше с Чоричем
18:12 За выход в основной раунд турнира в Монте-Карло Южный сразится с Кузнецовым
17:45 Контавейт вышла в финал турнира в Биле, обыграв Саснович
17:37 Чорич обыграл Веселы и стал первым финалистом турнира в Марракеше
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+