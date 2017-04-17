Маррей: мои ожидания от грунтовой части сезона очень высоки

Британец Энди Маррей рассказал, что с 2015 года стал гораздо увереннее себя чувствовать на грунте. Во втором круге турнира в Монте-Карло он сыграет с победителем матча Жиль Мюллер (Люксембург) — Томми Робредо (Испания, SR).
«Победа на турнире в Мюнхене в 2015 году придала мне уверенности. После этого я победил в Мадриде и стал больше верить в то, что могу выигрывать крупные соревнования на грунте. Конечно, в прошлом году я выступил лучше, но, чувствую, что всё началось ещё в 2015-м. Двигаться на этом покрытии мне стало комфортнее. В 2014-2015 годах я провёл на грунте очень много времени. Мои ожидания от этой части сезона очень высоки», — цитирует Маррея официальный сайт тура.