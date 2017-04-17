Квитова: я буду в списке участниц «Ролан Гаррос», надеюсь успеть восстановиться

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая пропустила около четырёх месяцев из-за серьёзной травмы руки, объявила, что рассчитывает сыграть на «Ролан Гаррос» и попадёт в предварительный список участниц турнира, стартующего 23 мая.
«Надеюсь, моя новость порадует вас. Завтра моё имя появится в списке участников «Ролан Гаррос», поскольку я быстро иду на поправку и хочу иметь возможность сыграть на одном из своих любимейших турниров. Это, к сожалению, не означает, что я обязательно успею полностью восстановиться к «Ролан Гаррос», но стараюсь сохранять позитивный настрой. Спасибо за поддержку», — написала Квитова в «Инстаграме».