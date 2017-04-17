Эдмунд: здорово впервые сыграть с Надалем на столь успешном для него турнире

Британец Кайл Эдмунд прокомментировал выход во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, где он сыграет против испанца Рафаэля Надаля.
«Для меня это отличная возможность, ведь я никогда не играл с Рафой. А тем более на этом, столь успешном для него турнире, где он побеждал девять раз. Он явно любит играть здесь, эти корты удобны для него. Будет здорово впервые сыграть с ним именно здесь. Я трижды играл с Новаком Джоковичем, дважды с Энди Марреем, со Стэном Вавринкой, Милошем Раоничем. Теперь у меня есть ещё одна возможность сыграть с соперником из топ-10. Мне нравится грунт, и с каждым днем я всё лучше играю на грунтовом покрытии», — приводит слова Эдмунда пресс-служба АТР.