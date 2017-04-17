Чакветадзе: Карякин играл со мной в теннис стратегически, у него была идея

Экс-пятая ракетка мирастала гостем шахматного супертурнира в Цюрихе и даже сделала первый символический ход седьмого тура в партии Владимир Крамник – Петр Свидлер, после чего рассказала о сходстве и различиях тенниса и шахмат, а также о том, кто из знакомых гроссмейстеров удивил её больше других.«Удивил Карякин, с которым мы играли в теннис. Он чистый любитель, конечно, но когда оказался на корте, в отличие от большинства новичков, не просто старался перекидывать мяч куда-нибудь на другую сторону. Сергей играл стратегически, у него была идея, и мне это очень понравилось. Да и скорость передвижений поразила… Впрочем, как я знаю, в детстве он занимался акробатикой — и мышечная память его не подвела.Что-то общее у тенниса и шахмат, конечно, есть — разные стратегии, стили игры… А главное различие, конечно, в движении. Я бы, например, не смога высидеть несколько часов за доской, а в шахматах это в порядке вещей. Ещё болельщики разные: в шахматах болеют очень тихо и скромно, что для меня стало настоящим сюрпризом. Хотя, в отличие от тенниса, здесь можно находиться прямо рядом с игроками и молча посылать им флюиды.В теннисе после розыгрыша можно поаплодировать или что-нибудь выкрикнуть с трибуны. Здесь же нельзя ни кричать, ни аплодировать… В общем — ужас! Негативную энергию надо сбрасывать. В теннисе как: что-то не получилось — крикнул, швырнул ракетку о корт… А тут мне ещё не доводилось видеть, чтобы шахматист надел доску сопернику на голову, если у него что-то во время партии не получилось», — приводит слова Чакветадзе «Советский спорт».