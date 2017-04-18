Маннарино: от победы всегда чувствуешь удовлетворение

Француз Адриан Маннарино (Q), который вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, одолев испанца Гильермо Гарсию-Лопеса (Q) со счётом 1:6, 6:3, 6:4, прокомментировал свою победу на грунте.
«От победы всегда чувствуешь удовлетворение, неважно, в Монако она одержана или где-то ещё. Если это «Мастерс-1000», то даже еще лучше. Перед этим турниром я тренировался в течение 10 дней. Обычно это занимает несколько недель, прежде чем я смогу адаптироваться к грунту. Но в этом году уже во время первого турнира я могу сыграть хороший матч. Это обнадёживает”, — приводит слова Маннарино официальный сайт АТР.
За выход в третий круг Маннарино поспорит со своим соотечественником Жо-Вильфридом Цонгой (7).