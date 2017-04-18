Вондроушова: не знаю, что делать с призовыми с турнира в Биле. Нужна помощь мамы

Чешка Маркета Вондроушова, на минувшей неделе ставшая победительницей турнира в Биле, призналась, что пока не знает, как потратит свои первые крупные призовые — более $ 40 тыс. 17-летняя теннисистка выиграла свой первый турнир WTA в карьере. В финале она победила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

«До этого я выигрывала турнир с призовым фондом $ 15 тыс и заработала около $ 1000, так что даже не знаю, что делать с призовыми, которые я получила здесь. Мне точно потребуется помощь мамы», — цитирует Вондроушову официальный сайт тура.